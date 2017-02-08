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روسيا وتركيا تجريان مشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية في 14 فبراير
08
فبراير
2017
13:15 PM
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موسكو في 8 فبراير /أ ش أ/ قال المتحدث باسم السفارة التركية في موسكو أورهان جازجيل، إن روسيا وتركيا ستجريان مشاورات على مستوى نواب وزراء خارجية البلدين في موسكو في 14 فبراير.
وأضاف جازجيل، لوكالة أنباء Jتاس» الروسية، اليوم الأربعاء، أن "نائب الوزير والسفير التركي السابق لدى روسيا، أوميت يارديم، سيصل إلى روسيا في 14 فبراير لحضور المشاورات".
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «تاس»، سيمثل روسيا نائب وزير الخارجية، اليكسي ميشكوف، ومن المتوقع أن تجري مشاورات مفصلة عن مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام بين الجانبين.
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