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برلماني بلجيكي: روسيا وحدها من تحارب الإرهاب في سوريا
قال رئيس وفد مجلس النواب في البرلمان الاتحادي البلجيكي فيليب دي وينتر، اليوم الأربعاء، إن "روسيا هي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب بشكل حقيقي في سوريا وتقدم المساعدة لسكان هذه الدولة، بينما مساعدة الدول الأوروبية تتلخص فقط بالكلمات"، على حد تعبيره.
وأضاف دي وينتر للصحفيين الذي يزور سوريا حاليا، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن "الدول الأوروبية لا تقدم مساعدة حقيقية لسوريا، بل إن كل شيء ينتهي عند الكلام، بيد أن روسيا تعد الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدة الحقيقية للسكان في سوريا وتشارك بشكل نشط في مواجهة الإرهاب الدولي كتنظيم «داعش» «جبهة النصرة» الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات الإرهابية".
وأكد البرلماني البلجيكي، أنه سيتحدث بعد عودته إلي بروكسل عن ما شاهده في سوريا: "غالبًا ما يكون هناك طرح سلبي فيما يتعلق بتدخل روسيا بالنزاع، وفي الدور الأول حشو وسائل الإعلام المختلفة بالتقييم السلبي لأنشطة روسيا، لكننا سنتحدث عما رأيناه بأعيننا، سنشهد دورًا إيجابيًا لروسيا في تسوية النزاع ومواجهة الجهاديين والمتطرفين والقوى المتطرفة الأخرى".
تأتي زيارة الوفد البرلماني البلجيكي لسوريا للتعرف على الوضع الحقيقي فيها، وقد زار البرلمانيون مدينة حلب، التي تحررت في نهاية ديسمبر الماضي من قبضة العصابات المسلحة.
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