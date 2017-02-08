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النمسا: لا بد من التعاون مع ليبيا للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا
قال وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، إن "هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع ليبيا للحد من تدفق اللاجئين على أوروبا".
وأضاف كورتس، في تصريحات صحفية نشرت بطرابلس اليوم الأربعاء، أن "اتباع سياسة تختلف عن تلك المطبقة حاليا يمكن أن توقف أو تحد من وصول اللاجئين إلى أوروبا".
وأوضح أنه "يجب اعتماد قاعدة في التعامل مع اللاجئين تقضي بأن من يتوجه إلى أوروبا بصورة غير شرعية سيتم إيقافه على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي ثم يعاد إلى البلد الذي قدم منه"، مؤكدًا أن "الحكومة الليبية بحاجة إلى أن تكون شريكا مع الاتحاد الأوروبي".
وقال: "اللاجئون ليسوا مواطنين ليبيين بل يستغلون الأراضي والسواحل الليبية كمكان للعبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط"، موضحًا أن إغلاق طريق البلقان بوجه اللاجئين والتعاون مع تركيا أدى الى تقليص تدفق المهاجرين بنسبة 98%، بينما زاد عدد الوافدين من اللاجئين إلى إيطاليا ومعظمهم من الأفارقة بنسبة 20%.
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