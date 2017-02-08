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«الفاو»: 120 ألف نيجيري سيتعرضون لـ«مجاعة» بسبب «بوكو حرام»
08
فبراير
2017
13:15 PM
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن أكثر من 120 ألف نيجيري سوف يعانون على الأرجح من ظروف "كارثية" تشبه المجاعة خلال العام الجاري نتيجة أنشطة حركة بوكو حرام المتشددة.
وتوقع تقرير للفاو، نشرته شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تشهد الأوضاع الإنسانية في المناطق الكائنة بشمال شرق نيجيريا مزيدا من التدهور خلال الفترة بين شهري يونيو وأغسطس المقبلين.
ولفت التقرير إلى أن المؤشرات تفيد بأن الأوضاع المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية ستزداد سوءا خصوصًا في ولاية بورنو، حيث تتمركز حركة بوكو حرام.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الأطفال يموتون بالفعل في تلك المنطقة، بينما تعد حياة أكثر من 500 ألف شخص فى خطر إذا لم يحصلوا على المساعدة.
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