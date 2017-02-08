تمكن، اليوم الأربعاء، رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة من رفع آثار حادث تصادم وقع بين سيارتين بمنطقة أطفيح، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

كان الرائد محمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين، الأولى تقل بداخلها عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر وبصحبته مندوب مبيعات، والسيارة الثانية يستقلها قائدها بمفرده.وبالفحص تبين أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد السيارة الثانية عقب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الأولى، ونتج عن الحادث تلفيات بالسيارتين.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.