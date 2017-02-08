ألقى رجال المباحث بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص نشاطه في سرقة المساكن بالمقطم، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، بإحالتهما إلى النيابة لتولى التحقيقات

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم مفادها أن حمادة محمد، عاطل سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها 5514 لسنة 2013م المقطم |سرقة| ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية، وحسن عبدالرحمن عاطل؛ كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. وبإجراء التحريات برئاسة المقدم أحمد إبراهيم، رئيس وحدة مباحث القسم، تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما. وبمواجهتهما بما ورد من معلومات اقرأ بصحتها واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جهازي حاسب آلى، هاتف محمول، و13 ألف جنيه، ودراجة بخارية. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.