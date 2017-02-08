سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، عاطل بتهمة مزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالقطامية، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة لتولي التحقيق

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامية مفادها أن |علاء هانى|، عاطل، يزاول نشاطا إجراميا في مجال سرقات الدرجات البخارية بأسلوب |توصيل الأسلاك|.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته بما ورد من معلومات أقرّ بها واعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدرجات البخارية المستولى عليها بالمنطقة سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.