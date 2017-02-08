وكانت معلومات وردت للعميد ضياء فاروق مدير مباحث الأموال العامة يفيد بقيام صاحب مطبعة بمنطقة الدقي بإدارته المطبعة بدون تراخيص وطبعه الشعارات الحكومية الخاصة بالجامعات والوزارات المصرية، وتقليد العلامات التجارية لكبري الشركات.بإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة، حيث أمكن ضبط مالكها وعثر بداخلها على جهاز كمبيوتر مدون عليه شعارات الجامعات المصرية، وذلك لاستخدامها في تقليد الكارنيهات وبيعها لراغبي الحصول عليها، للدخول إلى مقر الجامعات دون وجه حق.كما تم التحفظ على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المقلدة لكبري الشركات الرياضية، ومنها اديدس ومجموعة من الزنكات والجلود مطبوع عليها علامات تجارية مقلدة.