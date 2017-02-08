واصلت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة، وإشراف اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، جهودها لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري في الشارع، وتمكنت من ضبط 6327 مخالفة مرورية خلال حملة استمرت 24 ساعة

وتنوعت المخالفات بين انتظار خاطئ، ومخالفات سير عكس الاتجاه، وسير دون حمل رخصة قيادة ورخصة تسيير، وسحب دراجات بخارية، وضبط مخالفات عدم الصلاحية الفنية للسيارة، وزيادة عدد الركاب، والتحدث في الهاتف المحمول.وتضمنت المخالفات أيضا عدم استخدام حزام الأمان، ومخالفات نموذج ١٢٥، ومخالفات ترخيص، ومخالفات معلقات وملصقات، ومخالفات دخان كثيف، ومخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، وتجاوز السرعات المقررة.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.