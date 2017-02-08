اخبار مصر
-
رياضة
- غدا.. الزمالك يختتم استعداداته للسوبر على ملعب بن زايد
- الزمالك في الذكرى الثانية لأحداث الدفاع الجوي: «رحم الله أبناءنا»
- معلول والشعلالي يصلان الإمارات استعدادا لمباراة السوبر
- سمير عدلي ينهي إجراءات عودة سيد عبدالحفيظ للقاهرة
- غدا.. الأهلي يتدرب على ستاد محمد بن زايد استعدادا للسوبر
- «البدري»: ثقتي كبيرة في اللاعبين الدوليين بتجاوز أحزان أفريقيا
- رئيس «اليد»: لا نحتاج إلى مدرب أجنبي
- محمود محجوب: وفاة رمضان عبد المعطي خسارة لرفع الأثقال
- أحمد مرتضى يتوجه لبعثة الأهلي لتعزية سيد عبدالحفيظ
- مجلس «اليد» يناقش مشاركة الفراعنة في المونديال.. 13 فبراير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط 6327 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في الجيزة
08
فبراير
2017
11:47 AM
بواسطة
واصلت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة، وإشراف اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، جهودها لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري في الشارع، وتمكنت من ضبط 6327 مخالفة مرورية خلال حملة استمرت 24 ساعة
وتنوعت المخالفات بين انتظار خاطئ، ومخالفات سير عكس الاتجاه، وسير دون حمل رخصة قيادة ورخصة تسيير، وسحب دراجات بخارية، وضبط مخالفات عدم الصلاحية الفنية للسيارة، وزيادة عدد الركاب، والتحدث في الهاتف المحمول.وتضمنت المخالفات أيضا عدم استخدام حزام الأمان، ومخالفات نموذج ١٢٥، ومخالفات ترخيص، ومخالفات معلقات وملصقات، ومخالفات دخان كثيف، ومخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، وتجاوز السرعات المقررة.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع