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ضبط 7 أطنان مواد غذائية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء في الجيزة
08
فبراير
2017
11:47 AM
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شن رجال إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد مصطفى البكري مدير الإدارة، وبإشراف اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، فيما يتعلق بالقضايا التموينية وغش المستهلكين
تمكنت الحملة من ضبط 7 أطنان مواد تموينية مدعمة، تنوعت ما بين سكر وزيت، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.كما تم ضبط 110 قضايا تموينية، تنوعت بين بيع بأزيد من السعر الرسمي، واستيلاء على المال العام، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري ومزاولة مهنة دون ترخيص، واستيلاء على المال العام، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وغلق في مواعيد العمل الرسمية وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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