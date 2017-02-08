تمكنت الحملة من ضبط 7 أطنان مواد تموينية مدعمة، تنوعت ما بين سكر وزيت، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.كما تم ضبط 110 قضايا تموينية، تنوعت بين بيع بأزيد من السعر الرسمي، واستيلاء على المال العام، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري ومزاولة مهنة دون ترخيص، واستيلاء على المال العام، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وغلق في مواعيد العمل الرسمية وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.