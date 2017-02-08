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مدير أمن الجيزة يقود حملة على المقاهي والكافيهات
08
فبراير
2017
11:47 AM
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نفذ اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة مفاجئة فجر اليوم الأربعاء، استهدفت الكافيهات والمقاهي بمناطق الهرم والمهندسين والعجوزة والصف وعلى ضفاف النيل بعد حادث كافيه مصر الجديدة، الذي أسفر عن مقتل شاب أثناء مباراة المنتخب والكاميرون
واستهدفت الحملة ضبط الكافتيريات والمقاهي والكافيهات المخالفة، والقبض على مالكيها المخالفين، وشارك في الحملة رجال المباحث الجنائية بالجيزة ومباحث الآداب والمرافق.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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