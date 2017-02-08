نفذ اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة مفاجئة فجر اليوم الأربعاء، استهدفت الكافيهات والمقاهي بمناطق الهرم والمهندسين والعجوزة والصف وعلى ضفاف النيل بعد حادث كافيه مصر الجديدة، الذي أسفر عن مقتل شاب أثناء مباراة المنتخب والكاميرون