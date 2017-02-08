وردت معلومات لضباط إدارة حماية الآداب العامة مفادها قيام بان سينج |أجنبي الجنسية|؛ بإدارة النادي الصحي|تيوتي جم| الكائن ـبدائرة قسم شرطة المعادي للأعمال المنافية للآداب العامة، نظير أجر مادي يتحصل عليه من رواد النادي، مقابل قيام العاملين بالنادي إدارته من النسوة الساقطات |صينيات الجنسية| تحت ستار مدربات والقيام بممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي بمأمورية أسفرت عن ضبط المأذون بضبطه وتفتيشه، وبصحبته كل من ماي زي |صيني الجنسية | مدير النادي الصحي، جوفنغ فاي |صيني الجنسية|، مساعد مدير النادي، جومين |صينية الجنسية| (ممارسة دعارة )، دو يو يين |صينية الجنسية|(ممارسة دعارة)، ين لي |صينية الجنسية| (مدربة مساج وممارسة دعارة)، جينج شياولي |صينية الجنسية| (مدربة مساج وممارسة دعارة)، وان فنغ فنغ |صينية الجنسية| (مدربة مساج وممارسة دعارة)، |م م ا | يحمل جنسية إحدى الدول العربية |مهندس معماري (راغب متعة)، |ع ع ا ا| يحمل جنسية إحدى الدول العربية |طالب(راغب متعة)، أبو الفتوح محمد، حارس أمن بالنادي ومقيم دائرة قسم شرطة الخليفة؛ أثناء قيام الرابعة والخامسة بممارسة الرذيلة مع التاسع والعاشر داخل النادي مقابل مبلغ 500 جنيه. وضبط بحوزتهم |6 هواتف محمولة، 3 واقيات ذكرىة، زجاجة خمر، كريمات مساج، مبلغ مالي 1645 جنيها|، وبمواجهة باقى المتهمين أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث القاهرة، اعترف كل من المتهمين من الأول إلى الثالث بإدارة النادي للأعمال المنافية للآداب، واعترفت كل من المتهمات من الرابعة إلى الثامنة بممارسة الرذيلة مع رواد النادي من الرجال بمقابل مادي وبدون تمييز، وأقر الحادي عشر بعلمه بنشاط النادي المؤثم واقتصار دوره على التأمين.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.