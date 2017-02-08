وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية مفادها قيام كل من |وائل محمد كمال، عاطل، و|إسلام عبد الفتاح|، عاطل، و|عبد الرحمن محسن|، عاطل، وسبق اتهامهم في قضايا |سرقة بالإكراه|، بالاتجار بالأسلحة النارية متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة نارية |4 فرد خرطوش عياري 12 و16مم، و20 طلقة من ذات العيارين|.بمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترفوا بحيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة العامة التحقيقات.