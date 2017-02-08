سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب في جرار بمنطقة العياط دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

وكان مركز شرطة العياط تلقى بلاغًا باشتعال النيران بجرار القطار رقم 988 القادم من الإسكندرية.وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير القطار بقرية المقاطفية بدائرة المركز حدث اشتعال مفاجئ بالفرامل الأمامية للجرار، ما أدى إلى إيقاف القطار من قبل السائق لمدة 25 دقيقة، إلا أنه تم السيطرة على الحريق. تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.