توقفت الحركة المرورية صباح اليوم الأربعاء، أعلى كوبري أكتوبر، أمام قائدي المركبات القادمين من مناطق الجيزة وفي طريقهم إلى القاهرة، وذلك نتيجة حادث تصادم

لذلك ننشر المحاور البديلة لكوبري أكتوبر لتفادي قائدي المركبات هذا الزحام.القادم من مناطق الدقي فيكون كوبري الجلاء بديلا أفضل من كوبري أكتوبر، نظرا للسيولة المرورية العالية الموجودة بالأول.القادم من مناطق ٦ أكتوبر والشيخ زايد فيمكن أن يسلك كوبري ١٥ مايو، أما القادم من مناطق فيصل والهرم يكون كوبري الجامعة وكوبري عباس بديلين جيدين له.وهناك سيولة مرورية عالية على تلك المحاور، بالنسبة للقادم من الجيزة وفي طريقه إلى القاهرة، وهي بديل أفضل عن كوبري أكتوبر.