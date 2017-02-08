تسبب كسر في ماسورة مياه في إصابة طريق الفيوم أمام نادي الرماية، بشلل تام، بعد تكدس السيارات وتوقفها

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بكسر في ماسورة مياه بطريق |القاهرة - الفيوم|، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، للعمل على سحب الكثافات المرورية، لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح.