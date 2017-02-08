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توقف الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر بسبب حادث تصادم
08
فبراير
2017
09:45 AM
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وقع حادث تصادم أعلي كوبري 6 أكتوبر صباح اليوم، ما تسبب في توقف الحركة المرورية في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة
وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلي كوبري 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع الحادث، وجار رفع آثاره وتسيير الحركة المرورية.
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