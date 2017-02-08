تلقى اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من المقدم هاني إسماعيل رئيس مباحث البدرشين، يفيد بتعرض فتاة تبلغ من العمر ٢٠ عاما للاختطاف من قبل مجهولين، وبتشكيل فريق بحث موسع بإشراف اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم تحديد مكان اختباء المتهمين.وبتقنين الإجراءات، تمكن النقباء أحمد عبد الصمد وأبو القاسم الدهشان ومصطفى مخلوف من ضبط المتهمين.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.