سيدني (رويترز) - قالت وسائل إعلام يوم الأربعاء إنه تم حفر مجرى للمياه على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر إقامة رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول في ضاحية بوينت بايبر الراقية في سيدني بعد ليلة من الأمطار الغزيرة والسيول.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار بالممتلكات الخاصة بسبب المجرى المائي الذي حفر على جانب طريق لكن الشرطة أغلقت الشارع.

وقال توم أوهانلون مدير الخدمات الفنية في مجلس البلدية للصحفيين "سنؤمن الموقع."

وتابع قائلا "في الوقت نفسه نعمل مع ثلاث شركات للمرافق كي يتسنى لهم تنفيذ بعض الأعمال لإعادة الكهرباء."

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)