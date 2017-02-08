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«الجنح» تنظر اليوم محاكمة توفيق عكاشة بتهمة سب وقذف أبو هشيمة
08
فبراير
2017
07:46 AM
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تنظر محكمة جنح أول أكتوبر اليوم الأربعاء، دعوى السب والقذف المقامة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ضد الإعلامي توفيق عكاشة
كان طاهر الخولي المحامي وكيلا عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أقام دعوى سب وقذف اتهم فيها الإعلامي توفيق عكاشة بسب قذف موكله في أحد البرامج الفضائية التي كان يقدمها على قناة الفراعين، وقيدت الدعوى برقم 2108 سنة 2016 جنح أول أكتوبر.
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