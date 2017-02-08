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«الأمور المستعجلة» تنظر اليوم دعوى عزل وزير الداخلية
08
فبراير
2017
06:46 AM
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تنظر محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، دعوى تطالب بعزل وزير الداخلية؛ لعدم تنفيذه حكما قضائيا بعودة أمين شرطة لجهة عمله
كان سامح عاصم محمد، أقام دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفًا، وصدر تحقيق بعودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل.وأقام |سامح| دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقيدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، واتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته، لإنهاء خدمته والصادر الحكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية.
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