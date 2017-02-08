تنظر الدائرة 11 الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامح عبد الغفار، وعضوية المستشارين محمد أحمد، وهانى ميلاد، وسكرتارية إبراهيم محمد إبراهيم، استئناف شركة |شادوز| للإنتاج الفني والتوزيع على الحكم الصادر لصالح الكاتب أحمد مراد، بفسخ العقد المبرم بينهما حول رواية |تراب الماس| في شهر مارس الماضي

كانت الشركة قررت الاستئناف على الحكم الصادر أمام الدائرة 11 |استئناف| المحكمة الاقتصادية، وتعود تفاصيل النزاع بين الطرفين، إلى تقدم مؤلف رواية تراب الماس بدعوى ضد الشركة سالفة الذكر، وذلك بعد إخلالها بشروط التعاقد وعدم إنتاج فيلم يحمل قصة الرواية كما نص العقد، وطالب المؤلف بتعويض مادي لا يقل عن 5 ملايين جنيه.