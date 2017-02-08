تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم |عادل نبوي عبد الحميد|؛ لاتهامه بالانضمام لتنظيم |أسود الخلافة|

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية خارج البلاد |تنظيم داعش|، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة.