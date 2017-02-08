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اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم «أسود الخلافة»
08
فبراير
2017
04:46 AM
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم |عادل نبوي عبد الحميد|؛ لاتهامه بالانضمام لتنظيم |أسود الخلافة|
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية خارج البلاد |تنظيم داعش|، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة.
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