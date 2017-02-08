-
رياضة
- برشلونة يخسر خدمات «سواريز وروبرتو» في نهائي كأس ملك إسبانيا
- الزي الجديد للزمالك أمام الأهلي في السوبر
- تفاصيل قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى للشباب مواليد 97
- أحمد حسن لـ«ON SPORT»: جوزيه سبب رحيلي من الأهلي
- تفاصيل قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 99
- النشرة الرياضية.. وفاة والد سيد عبد الحفيظ
- بالصور.. «الرياضة» تطلق المرحلة الثالثة من دور الشباب في بناء مصر
- «وايت نايتس» تحيي ذكرى أحداث الدفاع الجوي
- نتيجة قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 2002
- حسام البدري لمدير فني الزمالك: «إنت من الناس اللي بعتز بيهم»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل إصابة شاب في «مشاجرة مدينة نصر»
كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر، في المشاجرة التي نشبت بين عدد من العاملين بمطعم وشاب؛ لرفضهم ركن سيارته أمامه، أن الأخير ترك سيارته بعد شرائه الساندوتشات؛ لتعطلها، ثم توجه إلى أحد الكافيهات؛ ليلحق بأصدقائه؛ لمشاهدة مباراة كرة القدم في نهائي أفريقيا بين مصر والكاميرون، الأحد الماضي
وتبين من التحقيقات أن السيارة كان مدونا عليها رقم هاتف، فقام عمال المطعم بالاتصال به، وطلبوا منه التوجه لإبعاد السيارة؛ لأنه مكان أكل عيش، وفور توجهه حدثت بينهم مشادات كلامية، وتراشق بالألفاظ، تطورت إلى مشاجرة، تعدى كل منهم على الآخر، فقام العمال بضرب الشاب ضربا مبرحا، أوقعوه على الأرض مغشيا عليه، ومصابا بارتجاج في المخ.وتلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا، أمس، بنشوب مشاجرة بين عدد من العمال، بمطعم شهير، وأحد الشباب؛ لرفضهم ركنه سيارته أمام المطعم، حيث تبادلوا التراشق بالألفاظ، ثم تعدوا على بعضهم البعض بالضرب، وقام عمال المطعم بضرب الشاب ضربا مبرحا، أسقطوه على الأرض مغشيا عليه، ومصابا بكسور وارتجاج في المخ.وتم نقل المصاب للمستشفى؛ لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)