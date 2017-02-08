كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر، في المشاجرة التي نشبت بين عدد من العاملين بمطعم وشاب؛ لرفضهم ركن سيارته أمامه، أن الأخير ترك سيارته بعد شرائه الساندوتشات؛ لتعطلها، ثم توجه إلى أحد الكافيهات؛ ليلحق بأصدقائه؛ لمشاهدة مباراة كرة القدم في نهائي أفريقيا بين مصر والكاميرون، الأحد الماضي

وتبين من التحقيقات أن السيارة كان مدونا عليها رقم هاتف، فقام عمال المطعم بالاتصال به، وطلبوا منه التوجه لإبعاد السيارة؛ لأنه مكان أكل عيش، وفور توجهه حدثت بينهم مشادات كلامية، وتراشق بالألفاظ، تطورت إلى مشاجرة، تعدى كل منهم على الآخر، فقام العمال بضرب الشاب ضربا مبرحا، أوقعوه على الأرض مغشيا عليه، ومصابا بارتجاج في المخ.وتلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا، أمس، بنشوب مشاجرة بين عدد من العمال، بمطعم شهير، وأحد الشباب؛ لرفضهم ركنه سيارته أمام المطعم، حيث تبادلوا التراشق بالألفاظ، ثم تعدوا على بعضهم البعض بالضرب، وقام عمال المطعم بضرب الشاب ضربا مبرحا، أسقطوه على الأرض مغشيا عليه، ومصابا بكسور وارتجاج في المخ.وتم نقل المصاب للمستشفى؛ لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.