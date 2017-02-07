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بالصور.. سقوط ضابط أمن وطني مزيف خطط لاستخراج 450 كارنيها مزورا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على منتحل صفة ضابط بقطاع الأمن الوطنى للنصب على المواطنين وتباهى وسط سكان المنطقة أثناء استخراج كارنيه مزور داخل إحدى المطابع، وأحال اللواء خالد عبد العال مدير الأمن المتهم للنيابة لتولى التحقيقات
وكانت معلومات وردت إلى اللواء أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها تردد شخص على مطبعة لاستخراج كارنيهات خاصة بوزارة الداخلية.وأكدت التحريات صحة المعلومات وأن المتهم يقيم بمنطقة حدائق القبة ويقوم بالنصب على المواطنين منتحل صفة ضابط بالأمن الوطنى ويحوز جهاز لاسلكى وطبنجة وبعض الأوراق الشخصية وكارنيهات شرطية |مزورة| تابعة لوزارة الداخلية.وأشارت التحريات إلى أن المتهم طلب من صاحب المطبعة بمنطقة الموسكى، استخراج كارنية له باسم الرائد مدحت البطاش، ثم الاستعداد عقب ذلك لاستخراج 450 كارنيها آخرين لباقى ضباط القطاع.وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، كلف باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهم |محمد.ص.م| وبحوزته جهاز لاسلكى وطبنجة صوت وكارنيهات مزورة منسوب صدورها لوزارة الداخلية.وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أمام اللواء أيمن لقية، اعترف بأنه يعمل فرد أمن بشركة حراسات، وأقدم على استخراج الكارنيهات المزورة لرغبته في التباهى وسط سكان المنطقة التي يقطن بها، وتم تحرير المحضر رقم 263 لسنة 2017 الموسكى وتولت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
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