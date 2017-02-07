قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض الاستئناف المقدم من إسلام محيي عضو الوايت نايتس، على قرار حبسه 45 يوما لاتهامه بتأسيس رابطة |الوايت نايتس|، وقررت المحكمة استمرار تجديد حبسه

وأسندت النيابة للمتهم، عدة تهم منها ارتكاب جرائم تأسيس رابطة |وايت نايتس| على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على العنف ضد رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها في جرائم عنف.