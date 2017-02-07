وكان اللواء إبراهيم سلامة مدير إدارة البحث الجنائي، قد تلقى إخطارا من المقدم إبراهيم النجار، مفتش مباحث المدينة بالمديرية، يفيد بورود معلومات حول تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات الهيونداي.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، ضم كلا من: الرائد محمد سليمان رئيس مباحث قسم شرطة ثالث، والرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم شرطة ثان.وتوصلت التحريات، أن وراء التشكيل كلا من المتهم (السيد. ا. ش) وشهرته |تيتو|، سائق، مقيم أبو خليفة، دائرة مركز القنطرة غرب، سبق اتهامه في قضية بتهمة سرقة سيارة، والمتهم (إبراهيم.ح. ر) سائق، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب، مطلوب التنفيذ عليه في قضية المقضي فيها بالحبس 66 شهرا بتهمة تبديد، والمتهم (أحمد. م. إ) شهرته أحمد ريو، مهندس مدني مقيم دائرة مركز فاقوس شرقية، والمتهم (محمد. ع. ع) شهرته محمد مفتاح مدرس صاحب محل تصنيع مفاتيح بناحية عزبة سعود الحسينية شرقية.وأفادت التحريات إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، بزعامة المتهمين الثالث والرابع، تخصص في سرقة السيارات ماركة هيونداى النترا، بعد فك الشفرة الخاصة بها، حيث يضطلع الرابع بتصنيع مفاتيح السيارات؛ لإلمامه بالطريقة الفنية لفك شفرتها، يقوم صحبه باقي أفراد التشكيل باستهداف إحدى السيارات ماركة هيونداى إلنترا؛ لسرقتها بالمفتاح الذي تم تصنيعه.وأعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمين، بمعرفة كل من النقباء: محمد سكر ومحمد المحمدي وعمر رجائي معاوني قسم شرطة ثالث، أسفرت عن ضبط الأول والثاني حال استقلالهما السيارة رقم 33080 ملاكي الإسماعيلية، ماركة متسوبيشي لانسر، مستأجرة من أحد مكاتب إيجار السيارات بالقنطرة غرب، بحوزة الثاني سلاح ناري طبنجة تركي معدلة عيار 8.5 مم، 5 طلقات من ذات العيار.وبمناقشتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها، وارتكابهما لعدة وقائع، بالاشتراك مع باقي أفراد التشكيل، وأن السيارة المضبوطة تم استئجارها لسهولة التنقل حال قيامهم بالسرقة، والسلاح الناري بقصد استخدامه في مقاومة السلطات حال ضبطهم، وبتطوير مناقشتهما أقرا بارتكاب وقائع سرقات لـ9 سيارات ماركة هيونداي إلنترا.تم التحفظ على السيارات والمضبوطات والمتهمين، وجارٍ العرض على النيابة.