وكانت قوة تمكنت من ضبط |م.ن| عاطل صادر ضده حكم بالإعدام لتورطه في 3 قضايا قتل، بدائرة مركز الصف، و| ع، ا| عاطل 34 سنة- هارب من حكم بالسجن المؤبد في قضايا سرقة ومخدرات بدائرة مركز أوسيم و|ه، ل| عاطل- 34 سنة، هارب من حكم بالسجن المؤبد في قضايا سرقة بالإكراه بدائرة مركز شرطة ثاني أكتوبر.واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجارِ عرضهم على النيابات المختصة.