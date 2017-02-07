تقدم محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، مطالبا فيه برفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب الذي خالفوا مواد الدستور، ورد جميع الأموال التي حصلوا عليها من المجلس، بالمخالفة لنص المادة ١٠٣ التي تنص على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون