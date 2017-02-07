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بلاغ للنائب العام برفع الحصانة عن مصطفى بكري وآخرين بمجلس النواب
07
فبراير
2017
15:47 PM
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تقدم محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، مطالبا فيه برفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب الذي خالفوا مواد الدستور، ورد جميع الأموال التي حصلوا عليها من المجلس، بالمخالفة لنص المادة ١٠٣ التي تنص على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون
وطالب البلاغ الذي حمل رقم ١٥٤ عرائض النائب العام برد جميع الأموال التي حصل عليها النائب مصطفى بكرى وآخرون ورفع الحصانة والتحقيق معهم بتهمة التعدى على المال العام.وأوضح البلاغ أنه في حالة عدم رد هذه الأموال سيقوم برفع دعوى بحل البرلمان وتشكيل لجنة من فقهاء القانون لسن التشريعات.
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