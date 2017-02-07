وقامت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية.