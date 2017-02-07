تواصل، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة، في قضية |فض اعتصام رابعة العدوية|

ووجه قاضى المحكمة حديثه للمتهمين قائلا لهم: |لو التزمتم الهدوء محضر لكم هدية|.كانت نيابة شرق القاهرة، أسندت للمتهمين، تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان |رابعة العدوية|، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي.كما وجهت لهم تهم مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.