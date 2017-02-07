رفضت محكمة استئناف أسرة التجمع الخامس، اﻻستئنافين المقدمين من الفنانة زينة على حكم إلزام الفنان أحمد عز بدفع 100 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها لتوءمه |عز الدين| و|زين الدين|، وأيدت حكم أول درجة، كما رفضت المحكمة استئناف الفنان أحمد عز لتخفيض النفقة

وقال عمر عبد الرحمن محامي عز خلال مرافعته أمام محكمة استئناف الأسرة، إن الأوراق المقدمة عن أعمال عز صدرت من جهات غير حكومية فضلا عن أنه جاء عن أعوام سابقة في حين أن النفقة تحدد على الدخل الحالى وليس الماضى.وأشار إلى أنه جاء بصحيفة الدعوى مطالبتها لعز بزيادة نفقة نجليها إلى 100 ألف جنيه شهريا، مؤكدة أن التحريات أثبتت أن دخل عز وممتلكاته تتجاوز الـ 40 مليون جنيه.وكانت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضي وعضوية المستشارين شريف الغمري وعمرو زهران وميادة محمد وأمانة سر كمال حسن قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف كنفقة شهرية بنوعيها لطفليه من الفنانة زينة |عز الدين| و|زين الدين|.