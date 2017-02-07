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وفاة المخرج المسرحي أيمن فاروق داخل منزله في الهرم
توفي المخرج المسرحي أيمن فاروق داخل منزله بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة
وكان العقيد بهاء الدين سالم مفتش مباحث الهرم والمقدم عمرو حجازي رئيس المباحث تلقيا بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص داخل دورة مياه منزله.بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لمخرج مسرحي بوزارة الثقافة، أيمن فاروق، ومسجاة داخل دورة مياه شقته ولا توجد بها أية إصابات ظاهرية مع سلامة كافة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.بإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتوفي يقيم بمفرده وأن شقيقيه اتصلا به هاتفيا عدة مرات إلا أنه لم يجب، فحضرا وعثرا على الجثة داخل الشقة، وكشف الفحص المبدئي أن الوفاة طبيعية ولا يوجد بها أية شبهة جنائية.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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