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بالصور.. النيابة تسلم قاضي «فض رابعة» محضر وفاة متهم مخلى سبيله
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة، في قضية |فض اعتصام رابعة العدوية|
وقدم ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة صورة من محضر 13 أحوال طرة يفيد وفاة المتهم أحمد محمد زاهر بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله الجلسة الماضية.وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهما، بينهم المصور الصحفي |شوكان| (محبوس)، وآخرون هاربون أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، وأسامة محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعبدالرحمن البر، وأحمد عارف، وعمرو زكي عضو مجلس الشعب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وآخرون.وكانت نيابة شرق القاهرة، أسندت للمتهمين، تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان |رابعة العدوية|، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي.
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