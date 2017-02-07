وتمكنت الحملة من ضبط 98 قضية تموينية، تنوعت بين بيع بأزيد من السعر الرسمي، واستيلاء على المال العام، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري ومزاولة مهنة دون ترخيص، واستيلاء على المال العام وإدارة منشأة بدون ترخيص وغلق في مواعيد العمل الرسمية وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية.كما تم ضبط 28 طن مواد تموينية مدعمة تنوعت ما بين دقيق وزيت وذلك قبل بيعه في السوق السوداء، بالإضافة إلى 400 لتر سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.