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ضبط 28 طن مواد تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالجيزة
07
فبراير
2017
12:49 PM
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شن رجال إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد مصطفى البكري مدير الإدارة، وبإشراف اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالقضايا التموينية وغش المستهلكين
وتمكنت الحملة من ضبط 98 قضية تموينية، تنوعت بين بيع بأزيد من السعر الرسمي، واستيلاء على المال العام، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري ومزاولة مهنة دون ترخيص، واستيلاء على المال العام وإدارة منشأة بدون ترخيص وغلق في مواعيد العمل الرسمية وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية.كما تم ضبط 28 طن مواد تموينية مدعمة تنوعت ما بين دقيق وزيت وذلك قبل بيعه في السوق السوداء، بالإضافة إلى 400 لتر سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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