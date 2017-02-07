-
رياضة
- «الجبلاية» يكافئ لاعبي المنتخب بعد خسارة اللقب الأفريقي
- البرنامج العام يخصص فقرة إذاعية عن مبادرة «تجمعنا قارة»
- هشام التوني رئيسا للجنة التحقيق في أزمة «منشطات الأثقال»
- التشكيل المتوقع لبرشلونة في موقعة أتلتيكو مدريد بالكأس
- غدا.. عبدالحفيظ يعلن الإجراءات التنظيمية لمباراة السوبر
- الخميس.. البدري يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان استعدادات الأهلي للسوبر
- «عبد الحفيظ» يوضح خريطة تدريبات الأهلي بأبوظبي استعدادا للسوبر
- «معلول» الأهلي يحصل على تأشيرة دخول الإمارات.. اليوم
- لاعب «القوى» يخطر «الوادا» برفض التعامل مع «النادو»
- الهواري يشبه كوبر بـطالب الثانوية.. ويكشف كواليس جديدة في الجابون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط 3 عاطلين يديرون ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المرج
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 عاطلين أداروا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة المرج، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير الأمن، بإحالة المتهمين للنيابة العامة لتولى التحقيقات
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن مصطفى خليل، 37سنة، حداد، وعلي ممدوح، 27 سنة، عاطل، وأحمد على، 35 سنة، عاطل؛ يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية داخل ورشة حدادة ملك الأول بمحل سكنه والاتجار فيها.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وعثر بالورشة على بندقية ساقية محلية الصنع عيار 12 مم، 2 فرد خرطوش عيار 12 مم 12 طلقة خرطوش عيار 12 مم، 3 مواسير تستخدم في صناعة الأسلحة، وأدوات تصنيع عبارة عن (منجلة، شنيور، عدد 2 صاروخ، مطرقة، مكبس يدوي، منشار، ماكينة لحام.وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)