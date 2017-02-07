وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن مصطفى خليل، 37سنة، حداد، وعلي ممدوح، 27 سنة، عاطل، وأحمد على، 35 سنة، عاطل؛ يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية داخل ورشة حدادة ملك الأول بمحل سكنه والاتجار فيها.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وعثر بالورشة على بندقية ساقية محلية الصنع عيار 12 مم، 2 فرد خرطوش عيار 12 مم 12 طلقة خرطوش عيار 12 مم، 3 مواسير تستخدم في صناعة الأسلحة، وأدوات تصنيع عبارة عن (منجلة، شنيور، عدد 2 صاروخ، مطرقة، مكبس يدوي، منشار، ماكينة لحام.وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.