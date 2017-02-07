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ضبط سائق سرق خليجي لمساومته في بولاق أبو العلا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق لسرقته مواطن خليجي ومساومته مقابل إعادة المسروقات بمنطقة بولاق أبو العلا، وأحال اللواء |خالد عبد العال| مدير الأمن المتهم للنيابة لتولي التحقيقات
وكان قسم شرطة بولاق أبو العلا تلقي بلاغًا من أحمد ضيف | يحمل جنسيه إحدى الدول العربية |، طالب؛ بأنه حال تواجده مساء أمس بمقهى كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، اكتشف سرقة الجاكت الخاص به، وبداخله جواز السفر و2 فيزا كارد وعلبه خط هاتف محمول قام بشرائه مؤخرًا عقب وصوله البلاد.وفي وقت لاحق ورد للمبلغ اتصال هاتفي على هاتفه المدون رقمه على علبة الخط المستولي عليه ساومه المتصل على إعادة المسروقات مقابل مبلغ مالي 2000 ريـال سعودي، وطلب منه التقابل أسفل كوبري 15 مايو بشارع كورنيش النيل ـ دائرة القسم.وبمجاراة المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته متعلقات المجني عليه وتبين أنه |مصطفى ا |، سائق.وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب | المغافلة |وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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