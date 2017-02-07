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وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي بنظيرها الأمريكي يوم الجمعة
07
فبراير
2017
11:22 AM
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كاوناس (ليتوانيا) (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين ستلتقي بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في واشنطن يوم الجمعة.
وتأتي زيارتها قبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل ومؤتمر ميونيخ للأمن بعد ذلك بأسبوع.
وكان ماتيس سعى لطمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي مثل ألمانيا على أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالحلف رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "عفا عليه الزمن" لأنه فشل في حماية أوروبا من هجمات الإسلاميين المتشددين.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
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