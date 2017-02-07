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اليوم.. الحكم على المتهمين بـ«أحداث السفارة الأمريكية الثانية»
07
فبراير
2017
07:46 AM
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، حكمها على 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|أحداث السفارة الأمريكية الثانية|
كانت المحكمة بالجلسة الماضية، أحالت أوراق المتهمين الأول والثاني لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهما.وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: |التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين|.
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