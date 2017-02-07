تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعويين القضائيتين من فاطمة ومريم، ابنتا القيادي الإخواني خيرت الشاطر، اللاتين تطالبا فيهما ببطلان قرار منعهما من السفر

وقالتا في الدعويين، التي حملتا أرقام ٥٠٥٢٨ و٧٠٢٧٨، إن المدعيتين أثناء إقدامهما على السفر خارج البلاد عن طريق مطار برج العرب بالإسكندرية، فوجئتا بمنعهما من السفر بحجة أن هناك قرارًا بإدراج اسمهما على قوائم الممنوعين من السفر.وأضافتا في الدعويين أن ذلك القرار صدر مخالفا للدستور والقانون، وما استقرت عليه الثوابت القضائية، ومن ثم فإن المدعيتين تطعنان عليه وتطالبان ببطلانه، مؤكدتان أنه مفتقد لركن السبب ومعيب بالانحراف في السلطة.