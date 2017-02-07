منتحل صفة ضابط الشرطة قد يأتي إلى المنزل بحجة تفتيشه أو القبض على أحد الأشخاص الموجودين فيه، أو يظهر في بعض الأماكن العامة، أو في كمائن منسوبة للأمن خصوصا في الأماكن النائية وفي الأوقات المتأخرة، لذلك: إذا كان لديك شك أو ريبة في كون الشخص الذي أمامك والقوة المرافقة له منتحلين صفة شرطيين فيمكن:- طلب إبراز كارنيه الشرطة الخاص به، وإذن النيابة العامة بالتفتيش أو بالقبض عليك.- احفظ جيدا اسم الشخص كاملا المكتوب اسمه في الكارنيه، والوظيفة المقيد بها |ضابط، أمين شرطة|، وعلامات مميزة في مظهره.-التأكد من تاريخ تجديد الكارنيه، حتى لا يكونوا أشخاص مفصولين من الخدمة، وينتحلون الصفة مستخدمين كارنيهات شرطية قديمة لهم. - كارنيه الشرطة الخاص بالضباط يكون مدونًا عليه ضابط شرطة والرتبة، الاسم خماسي وتاريخ الإصدار ورقم البطاقة وفصيلة الدم، وموقع من مدير الإدارة العامة لشئون الضباط، مع وجود شعار الشرطة عليه.- كارنيه الشرطة الخاص بالأمناء والأفراد يدون عليه أمين شرطة والدرجة والاسم ورقم الشرطة وجهة الإصدار وجهة العمل، وموقع من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد. - يمكن أن تتواصل مع قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة، أو التواصل مع النجدة للتأكد من قيام مأمورية تستهدفك أو منزلك. - في حالة الأكمنة الأمنية أو المرورية فهناك دلائل واضحة أن المتواجدين ضباط وأفراد شرطة، منها على سبيل المثال تواجد سيارات الشرطة والحواجز المرورية والأقماع والقوة الأمنية حيث يتوافر بها ضباط بحث ونظام وعساكر وأفراد بصورة ملحوظة.- شكل الأسلحة النارية الموجودة معهم، فالأسلحة الميرية الموجودة بحوزتهم تكون متقاربة إلى حد ما في الشكل، ومعروفة بالنسبة لغالبية الأشخاص.- إذن النيابة العامة للتفتيش ليس له شكلا معينا، لكنه يجب أن يكون واضحا وصحيحا بالنسبة إلى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصًا مكانيًا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعًا عليه بإمضائه، مع مراعاة أن حالات التلبس لا تحتاج إلى إذن نيابة. - من البديهي أن رجال الشرطة يستهدفون المنازل التي تثبت التحريات وجود ما يمثل خروجا عن القانون بداخلها |هارب من تنفيذ عقوبات وأحكام، آثار، مخدرات، سلاح غير مرخص|، فإذا لم تقم بشيء يمثل خروجا عن القانون فمن حقك طلب إبراز تحقيق الشخصية.