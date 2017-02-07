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«الجنايات» تستكمل اليوم المرافعة بمحاكمة المتهمين بـ«فض اعتصام رابعة»
07
فبراير
2017
06:45 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 739 متهمًا، بقضية |فض اعتصام رابعة العدوية| ومن المقرر استكمال سماع المرافعة
يأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة |الإخوان|، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب |أسامة| نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية |ميدان هشام بركات حاليًا|، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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