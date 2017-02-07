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بالصور.. «الكفن» و3 ملايين جنيه ينهيان خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا
تمكنت أجهزة الأمن ولجنة المصالحات ورجال الدين بالمنيا، من إجراء الصلح بين عائلتي أولاد علام وأولاد خفاجة بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، والذي كانت بينهما خصومة ثأرية ترجع لعام 2014، عندما نشب بينهما خلاف امتد إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين العائلتين أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من العائلتين
تلقى اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد حضور كل من بدر علام سليمان علام |57 سنة - فلاح|، حسن علام سليمان |35 سنة - دبلوم|، مدحت سعد علام سليمان | 25 سنة - فلاح|، من عائلة |أولاد علام|، وكل من عادل مطاوع محمد جمعة |52 سنة - دبلوم|، وجيه مطاوع محمد جمعة |38 سنة - حاصل على ثانوية أزهرية|، محمود مراد كامل محمد |22 سنة - طالب| من عائلة |أولاد خفاجة|، بالحضور لمركز الشرطة، وأبديا رغبتهما في الصلح بسبب الخلاف الثأري بينهما، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 97 أحوال مركز أبو قرقاص بتاريخ 2 / 2 / 2017.وفي السرادق الذي أقيم بجمعية الشبان المسلمين ببندر الفكرية، وتحت رعاية مباحث المركز بالتنسيق مع فرع الأمن العام ولجنة المصالحات ورجال الدين وعدد من نواب دائرة أبو قرقاص ورؤوس العائلات الكبرى عقدت جلسة الصلح، وقدم خلالها يحيى كامل محمد جمعة من عائلة خفاجة، الكفن إلى مدحت سعد علام من عائلة علام، وتصافح أفراد العائلتين، وتعهدوا بالالتزام بعدم العودة لأسباب النزاع مرة أخرى وموافقتهما على الشرط الجزائي الذي حددته لجنة المصالحات وقدره ثلاثة ملايين جنيه.ترجع أحداث الخصومة إلى 27 / 5 / 2014 عندما نشبت مشاجرة بين العائلتين بعزبة الخياط التابعة لقرية سفاي بأبو قرقاص بسبب قيام أفراد من عائلة علام ببناء مصطبة بالقرب من مساكن عائلة خفاجة نتج عنها مقتل كل من سعد علام سليمان علام وبدر علام سليمان من عائلة علام ومصطفى مراد كامل محمد من عائلة خفاجة، واتهم في قتل الأول والثاني كلا من محمد كامل محمد وشقيقه عمر كامل |عائلة أولاد خفاجة|، كما اتهم في قتل الثالث نادر بدر علام |عائلة علام|، كما أسفرت المشاجرة عن وقوع مصابين من الطرفين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3327 لسنة 2014، إداري مركز أبو قرقاص.
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