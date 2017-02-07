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اليوم.. أولى جلسات دعوى عزل وزير التخطيط
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى، وكيلا عن الدكتور فريد أحمد عبد العال مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى والتي طالب فيها بعزل وزير التخطيط من رئاسة معهد التخطيط القومى
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٦٧٩٦ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط الإداري، ورئيس معهد التخطيط القومى بصفته.وذكرت الدعوى أن وزير التخطيط دعا بالمخالفة للقانون لاجتماع مجلس معهد التخطيط، وذلك لاعتماد جدول أعمال المعهد رغم عدم وجود قرار بتعيينه.وأضافت الدعوى أن هناك تعارضا بين منصب وزير التخطيط وهو منصب سياسي، وبين منصب رئيس معهد التخطيط، وهو هيئة مستقلة طبقا للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥.وأشارت الدعوى أنه كيف لوزير التخطيط الجمع بين اعتماد ميزانيتين، ميزانية وزارة التخطيط وأخرى خاصة بالمعهد ذي الجهة المستقلة؟!!
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