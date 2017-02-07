وطالب مقيم الدعوى المحامي أشرف فرحات، بسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، ووقف الآثار المترتبة على منحه القلادة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.واستند في دعواه إلى التسريبات التي تم نشرها على إحدى القنوات الفضائية، التي أكدت تورطه في ارتكاب جريمة ضد مصر، وإدراج اسم مصر من الدول الشر، الأمر الذي يستعدي الغرب ضد مصر.