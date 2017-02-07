«الاقتصادية» تنظر اليوم دعوى الشركة القومية ضد «القنبيط»

تنظر الدائرة الأولى استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف وعضوية المستشارين بهاء محمد رياض، وتامر فاروق محمد، وسكرتارية إبرام عجايبي حنا، الدعوى المقامة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط رئيس شركة عمر أفندي السابق