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تفاصيل تحقيقات النيابة مع قاتل شاب كافيه مصرالجديدة
كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، مع المتهم بقتل شاب داخل كافيه |كيف| بمصر الجديدة، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون، أن المجني عليه طالب بجامعة حلوان ويسكن في منطقة مصر الجديدة
وأضافت التحقيقات أن المجني عليه تابع جميع مباريات كرة القدم التي خاضها المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية، في نفس الكافيه، إلا أنه في المباراة النهائية، اكتظ الكافيه بالشباب الذين حضروا لمشاهدة مباراة كرة القدم الأخيرة.وتبين من التحقيقات أن حالة من الهرج والمرج سادت بين مرتادي الكافيه عقب خسارة المنتخب الوطني المباراة مع الكاميرون، وهناك من أراد الخروج دون أن يدفع الحساب الخاص بالمشاريب، إلا أن مدير الكافيه هددهم بإغلاق المكان وإجبارهم على الدفع بواسطة بودي جاردات.وأفادت التحقيقات أن المجني عليه رفض أسلوب مدير الكافيه، وطالب أن يدفع حسابه، واصفا تصرفه بالبلطجة، ليستشاط غضب الأول، الذي هدده بالتأديب.وأشارت إلى أن الشاب يدعى |محمود. ب| في منتصف العقد الثاني من العمر، كان معه 5 من أصدقائه فضلا عن خطيبته، وعند خروجهم، تجمع حول المجني عليه عدد من عمال الكافيه، وانهالوا عليه بالضرب، وطعنه أحدهم بسلاح أبيض طعنتين نافذتين بالبطن والرئة، وفروا هاربين، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى كليوباترا، ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته.تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا بنشوب مشاجرة بين شاب وعدد من البودي جاردات بأحد الكافيهات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ للخلافات بين المجني عليه ومدير الكافيه على الحساب عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
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