توشك الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على تحقيق رقم قياسى، وحدث تاريخى غير مسبوق، إذ ستصبح أول ملكة بريطانية تبقى على العرش طيلة خمسة وستين عاما.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter Shoruk بواسطة