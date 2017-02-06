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الملكة إليزابيث تحتفل باليوبيل الياقوتى لجلوسها على العرش وتحقق رقمًا قياسيًا
06
فبراير
2017
20:15 PM
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توشك الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على تحقيق رقم قياسى، وحدث تاريخى غير مسبوق، إذ ستصبح أول ملكة بريطانية تبقى على العرش طيلة خمسة وستين عاما.
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