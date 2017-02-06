قررت نيابة السلام، برئاسة المستشار وائل مهدي- حبس 3 متهمين، بتهمة الشروع في قتل صاحب فرن، وكسر جمجمة شقيقته؛ بسبب خلافات قديمة بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقي قسم السلام أول- بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود مشاجرة بين صاحب فرن وآخرين؛ لأسباب خلافات قديمة بينهما، وتم تحرير محضر 3456، وأخرجت النيابة لمباشرة الواقعة. وباشر التحقيقات بالواقعة أحمد شلبي، وكيل أول نيابة السلام، وبسؤال المجني عليه «م. ا»، قال: «إنها مشاجرة بسبب خلافات قديمة، جاءوا لمكان عمله، وقام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض، واتهمهم بمحاولة قتله».وأمرت النيابة بحبس 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالشروع في قتل صاحب الفرن وشقيقته، كذلك ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين.