كانت النيابة تسلمت تحريات المباحث حول الواقعة، التي أكدت قيام المتهمين بمحاولة النصب على أصحاب المحال، إلا أنهم لم يتلقوا أي مبالغ مالية منهم.كشفت التحقيقات أن المتهمين|أحمد.ح | 32 سنة، سائق بشركة شمال القاهرة للكهرباء، و|محمد. ع |، سائق تاكسى، انتحلا صفة أمناء شرطة بمباحث الكهرباء، وتوجها إلى عددٍ من أصحاب المحال التجارية بمنطقة بولاق الكرور، وأخبروهم أنه يوجد عليهم مبالغ مالية مستحقة لشركة الكهرباء، ويجب عليهم دفعها حتى لا يتم تحرير محاضر لهم، لكن الأهالي ارتابوا في أمرهما وألقوا القبض على المتهم الأول، فيما تمكن الآخر من الهرب.كان |أشرف.ص| 45 سنة، وآخر صاحب محل خضراوات، حررا بلاغا ضد المتهمين، وأكدوا انهما حاولا النصب عليهم من خلال انتحال صفة أمناء شرطة في مباحث الكهرباء.